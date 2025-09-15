Росіяни вдарили ракетою по полю на Сумщині, коли там збирали врожай

Увечері 14 вересня російська армія завдала ракетного удару по полю на околиці одного з сіл Боромлянської громади на Сумщині. У цей час там тривали жнива.

Про атаку повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Реклама

Реклама

«Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай», — зазначив він.

Поранення отримали 11 чоловіків, усі вони госпіталізовані. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий.

Внаслідок удару також пошкоджені трактори та комбайни, які працювали на полі.