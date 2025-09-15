Росіяни вдарили ракетою по полю на Сумщині, коли там збирали врожай

Увечері 14 вересня російська армія завдала ракетного удару по полю на околиці одного з сіл Боромлянської громади на Сумщині. У цей час там тривали жнива.
Про атаку повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай», — зазначив він.
Поранення отримали 11 чоловіків, усі вони госпіталізовані. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий.
Внаслідок удару також пошкоджені трактори та комбайни, які працювали на полі.