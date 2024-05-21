Політика

Росіяни за три дні хотіли наблизитися до Харкова, – The Economist

21 Травня 2024 16:15
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Згідно з планом наступу російських окупаційних військ на Харківщині, вони за три дні мали наблизитися до Харкова на відстань артилерійських ударів.

Про це пише The Economist, стверджуючи, що отримало плани наступу російських військ.

Своїм наступом російські війська намагалися перевірити, чи зможуть частково оточити Харків і тиснути на українські підрозділи на схід від Печенізького водосховища. Наступ планували на 15-16 травня, але з невідомих причин його почали раніше майже на тиждень.

Згідно з планами, російський наступ мав відбуватися на двох осях по обидва боки від Печенізького водосховища. За результатами наступу на західній осі росіяни мали протягом 72 годин вийти до селища Борщова, що дало б змогу обстрілювати Харків з артилерії.

Наступ на західній осі зупинили військові 92 бригади, яких швидко перекинули на цей напрямок. Вони відкинули росіян на 10 км від мети, якої вони намагалися досягти.

На схід від Печенізького водосховища, росіяни мали наступати в напрямку Вовчанська, намагаючись просунутися аж до містечка Печеніги. Цю операцію росіяни провели швидко, захопивши територію, яка мала бути замінованою та обладнаною фортифікаціями.


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