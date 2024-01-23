Росіяни за добу втратили ще 960 своїх військових — Генштаб

За минулу добу, 22 січня, українські військові знищили 960 окупантів. Загалом від 24 лютого російська армія втратила 377 820 солдатів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ зранку 23 січня.
Окрім живої сили, росіяни втрачають техніку, зокрема:
- танків — 6214 (+22 за минулу добу);
- бойових броньованих машин — 11548 (+59);
- артилерійських систем — 8947 (+51);
- РСЗВ — 970 (+2);
- засоби ППО — 657;
- літаків — 331;
- гелікоптерів — 324;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6961;
- крилаті ракети — 1820 (+1);
- кораблі /катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11956 (+65);
- спеціальна техніка — 1409 (+12).