Росіяни з танка обстріляли прикордоння Харківщини, поранено чоловіка

3 січня о 8:55 військові РФ обстріляли селище Козача Лопань Харківського району, що розташоване менш ніж за два кілометри від російського кордону. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Осколкове поранення дістав 56-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Попередньо, російська армія обстріляла прикордонний населений пункт з танка.

Як уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, чоловік перебував на власному подвір’ї, в нього легкі уламкові поранення у передпліччя. Загрози життю постраждалого немає.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).