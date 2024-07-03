Росіяни з самого ранку нарощують темпи наступальних дій на Донеччині, – Генштаб

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла, і складає понад 90.
Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.
- На Куп’янському напрямку противник два рази безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Стельмахівки. На даний час триває одне бойове зіткнення.
- На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Десять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще дев’ять – тривають.
- Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Виїмки оборонцями української землі відбито одну атаку противника.
- На Краматорському напрямку окупанти здійснюють чотири штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки. Бої тривають.
- На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Ворог, за підтримки авіації, концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Білої Гори, Торецька, Деліївки, Північного та Нью-Йорка. Триває три бойових зіткнення.
- На Покровському напрямку найбільша кількість протистоянь. З початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинового. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак, шість боєзіткнень – ще тривають.
- На Курахівському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.
- На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми неподалік Водяного та Урожайного.
- На Гуляйпільському напрямку мала місце одна безуспішна спроба атаки, в районі Чарівного.
- Ситуація на Оріхівському напрямку загострилася. З початку доби українські воїни відбили дві атаки в районах Новоандріївки та Роботиного. Сім атак противника в районах Новоданилівки, Щербаки та Роботиного тривають.
- На Придніпровському напрямку ворог теж безуспішно двічі атакував наших оборонців поблизу Кринок.