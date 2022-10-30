Росіяни вивезли в’язнів з колонії Херсона і поселили туди військових, – Генштаб

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляють у Генштабі.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

Під час проведення заходів так званої “евакуації” з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію цього виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”.

У Нові Каховці російські спецслужби прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців, а в населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької окупанти розміщюють свій особовий склад у помешканнях місцевих.