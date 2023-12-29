Суспільство

Росіяни випустили по Україні приблизно 110 ракет, – Зеленський

29 Грудня 2023 10:24
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ракетний удар, зеленський

Російські окупанти випустили по Україні приблизно 110 ракет, більшу частину збито.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито”, – повідомив Зеленський.

На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

“Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим.

Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу”, – додав президент.


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