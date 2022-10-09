Суспільство

Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю, 12 людей загинули

9 Жовтня 2022 09:01
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запоріжжя, ракетний удар

Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю – зруйновано багатоповерхівку, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

По місту було випущено майже десяток ракет. За словами Куртєва, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа. Пізніше Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередньою інформацією, відомо, що ушкоджено біля 20-ти будинків приватного сектору та біля 50-ти багатоповерхівок. Також ушкоджено 4 освітніх заклади. Цієї жахливої ночі загинуло 12 людей.

Куртєв просить всіх небайдужих долучатися і допомагати адже для розбору завалів комунальних служб не вистачає. Вже врятовано 8 осіб.

До лікарень відправлено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Під завалами знаходяться люди. На місцях подій триває рятувальна операція.


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