Росіяни випустили із СІЗО Херсона близько 500 ув’язнених

Російська армія під час відступу з Херсона випустила із СІЗО 457 ув’язнених. Про це заявив в ефірі телемарафону голова Національної поліції Ігор Клименко.

За твердженням Клименка, 166 втікачів вже виявлено та направлено до СІЗО на території Одеської та Миколаївської областей.

За даними Hromadske, усі в’язні втекли з херсонського СІЗО, коли адміністрація установи евакуювалася разом із російськими військовими. Хтось із співробітників, стверджує видання, відчинив ворота.

Російське видання «Сірена» опублікувало список в’язнів, що втекли, — серед них 124 особи засуджено за вбивства, 11 — за зґвалтування.