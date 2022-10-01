Суспільство

Росіяни втратили ще понад пів тисячі солдат і 16 танків

1 Жовтня 2022 13:57
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зсу

За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів, танки, ББМ та “алігатора”.

Генштаб наводить загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 59610 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2354 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1397 (+6) од,
  • РСЗВ – 336 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
  • літаків – 264 (+0) од,
  • гелікоптерів – 226 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.


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