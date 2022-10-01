Суспільство

Росіяни втратили ще понад пів тисячі солдат і 16 танків За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів, танки, ББМ та “алігатора”. Генштаб наводить загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 59610 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2354 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,

артилерійських систем – 1397 (+6) од,

РСЗВ – 336 (+3) од,

засоби ППО ‒ 176 (+0) од,

літаків – 264 (+0) од,

гелікоптерів – 226 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Поділитися:



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