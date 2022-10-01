Росіяни втратили ще понад пів тисячі солдат і 16 танків

За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів, танки, ББМ та “алігатора”.
Генштаб наводить загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 59610 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2354 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,
- артилерійських систем – 1397 (+6) од,
- РСЗВ – 336 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
- літаків – 264 (+0) од,
- гелікоптерів – 226 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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