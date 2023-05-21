Суспільство

Росіяни втратили понад 100 000 військових під Бахмутом, – Байден

21 Травня 2023 17:56
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байден, бахмут, втрати ворога

Героїчна оборона Бахмута увійшла в історію. Джо Байден заявив, що Росія втратила там понад 100 тисяч військових. Вочевидь, мовиться про вбитих та поранених.

Українські герої завдають ворогу колосальних втрат у Бахмуті. Станом на 21 травня ЗСУ взяли місто у напівоточення, пише 24 канал.

Джо Байден під час пресконференції 21 травня прокоментував втрати російських окупантів під Бахмутом. Президент США наголосив, що загалом країна-терористка втратила понад 100 тисяч окупантів.

Росія втратила під Бахмутом близько 100 тисяч своїх солдатів, – наголосив Байден.

Раніше колосальні втрати Росії під Бахмутом прокоментували у Білому домі. Джон Кірбі – координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США – розкрив деталі нових розсекречених даних розвідки. Вони свідчать, що лише від грудня 2022 року Росія втратила під Бахмутом 100 тисяч окупантів. Мовиться про 80 тисяч поранених і 20 тисяч вбитих. Левова частка ліквідованих – вагнерівці.

Загалом Росія під час повномасштабного вторгнення втратила вже 203 160 окупантів.


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