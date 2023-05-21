Суспільство

У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

21 Травня 2023 09:00
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генштаб, втрати ворога, війна

Минулої доби ЗСУ ліквідували 730 окупантів, знищили 2 танки, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем та 2 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 203160 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3783 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7398 (+16) од,
  • артилерійських систем – 3258 (+29) од,
  • РСЗВ – 564 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 425 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.


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