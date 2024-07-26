Кримінал

Росіяни вперше з осені 2022 року вдарили по Харкову касетним боєприпасом
26 Липня 2024 09:08
читать на русском →
обстріли
Двигун "Іскандеру", яким влучили росіяни у середмісті Харкова / Фото: Віталій Гнідий

У середу, 24 липня, російські військові вдарили по Харкову касетним “Іскандером” — це стало першим застосування касетного боєприпасу по місту з 10 вересня 2022 року.

Про це в етері “Суспільного” розповів начальник Головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко.

“До 10 вересня, коли ворог стояв на кільцевій міста Харкова, вони застосовували касетні боєприпаси, але іншого типу. Це “Урагани” були, які вони кидали по Північній Салтівці. Однак з 10 вересня — це перше застосування. Чому небезпечний саме касетний боєприпас — дуже значна, велика площа ураження. Він осколковий, він спрямований проти живої сили, піхоти. А якщо це розлітається в місті, у місті-мільйоннику, то це спрямовано проти місцевого населення. Це зброя масового знищення”, — говорить Тимошко.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 07:07

На аеродромі Саки в Криму прогриміли вибухи
26 Липня 2024 08:44

На фронті зафіксовано майже 150 бойових зіткнень за добу, – Генштаб
26 Липня 2024 08:17

Пентагон виявив бухгалтерські помилки на 2 мільярди доларів допомоги Україні
26 Липня 2024 07:37

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА та балістичною ракетою
25 Липня 2024 21:59

Міненерго спростовує фейк про “аварію на АЕС”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки