Росіяни вперше з осені 2022 року вдарили по Харкову касетним боєприпасом

У середу, 24 липня, російські військові вдарили по Харкову касетним “Іскандером” — це стало першим застосування касетного боєприпасу по місту з 10 вересня 2022 року.

Про це в етері “Суспільного” розповів начальник Головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко.

“До 10 вересня, коли ворог стояв на кільцевій міста Харкова, вони застосовували касетні боєприпаси, але іншого типу. Це “Урагани” були, які вони кидали по Північній Салтівці. Однак з 10 вересня — це перше застосування. Чому небезпечний саме касетний боєприпас — дуже значна, велика площа ураження. Він осколковий, він спрямований проти живої сили, піхоти. А якщо це розлітається в місті, у місті-мільйоннику, то це спрямовано проти місцевого населення. Це зброя масового знищення”, — говорить Тимошко.