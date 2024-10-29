Росіяни вночі знову атакували Харків авіабомбами, є жертви

Щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару, ймовірно, керованою авіабомбою по Основ’янському району Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 – зазнали різних ступенів пошкоджень”, – розповів мер Харкова.

Зараз на місці ворожого удару ведуться аварійно-рятувальні роботи, розбираються завали, щоб виявити можливих постраждалих. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, під завалами можуть перебувати ще люди, зокрема – діти.