Кримінал

Росіяни вночі знову атакували Харків авіабомбами, є жертви
29 Жовтня 2024 06:51
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Щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару, ймовірно, керованою авіабомбою по Основ’янському району Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 – зазнали різних ступенів пошкоджень”, – розповів мер Харкова.

Зараз на місці ворожого удару ведуться аварійно-рятувальні роботи, розбираються завали, щоб виявити можливих постраждалих. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, під завалами можуть перебувати ще люди, зокрема – діти.

Харків: авіаудар по житловому сектору / Фото: ДСНС

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