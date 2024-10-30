Росіяни вночі атакували Україну понад 60 безпілотниками

У ніч на 30 жовтня росіяни атакували ракетою Сумщину, а також запустили по Україні 62 ударні БпЛА.

Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 07:00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях”, – йдеться у повідомленні.

25 безпілотників локаційно втрачено.