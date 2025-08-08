Росіяни вночі атакували Одесу, Харків та Київщину. Які наслідки ударів

У ніч проти 8 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами, вибухи лунали у Київській області, Харкові та Одесі.

Київська область

Під ударом Бучанський район, внаслідок атаки постраждали жінки 56 та 80 років і 16-річна підлітка, повідомила Київська ОВА. Також виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.

Харків

Під атакою опинився Салтівський район міста. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, російський БпЛА поцілив по території цивільного підприємства.

Одеса

Уночі 8 серпня в Одесі прогриміли вибухи. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА. Атаку підтвердив мер міста Геннадій Труханов та закликав громадян перебувати в укриттях.