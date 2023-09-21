Росіяни влаштували масований ракетний обстріл: наслідки атаки

Вранці 21 вересня росіяни знову влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький.

Київ

В столиці через російську атаку є руйнування внаслідок падіння уламків ракет. Вони впали в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

В Святошинському районі зникло світло і вода. Пізніше повідомили про відновлення електросполучення.

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, однак загоряння не сталося.

У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та дві автівки. Поранень зазнали семеро людей, трьох із них госпіталізували. Серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка.

В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

Рівне

В Рівному вибухи пролунали близько 6:20, після чого в деяких районах зникло світло.

“У частині міста зникло світло”, – йдеться у публікації місцевих ЗМІ.

Влада Рівного поки не повідомляє подробиць про подію.

Харків

В Харківській ОВА повідомили, що по місту вдарило щонайменше шість ракет. Вибухи зафіксували, зокрема, у Слобідському районі.

Щонайменше двоє цивільних зазнали поранень внаслідок ударів, сказав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Львівська область

Як повідомили в ОВА, під час атаки вибухи пролунали у Дрогобицькому районі. На місці працюють профільні служби.

Пізніше глава ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два “прильоти” – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Там спалахнула пожежа.

Хмельницький

Близько 6:00 вибухи пролунали в Хмельницькому. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомляв про роботу ППО, більше інформації поки що немає.

Черкаси

В Черкаській області повідомлялось про роботу ППО, а пізніше міський голова Андрій Бонадаренко повідомив, що внаслідок падіння уламків є влучання в об’єкт соціальної інфраструктури в центрі міста.

“Наразі п’ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина”, – повідомив він.

Укрзалізниця повідомила про затримки

Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу затримується відправлення низки електропоїздів інтерсіті, зокрема:

712 Київ-Краматорськ

722 Київ-Харків

Повідомляється, що задіяно резервні тепловози, посадку буде оголошено найближчим часом.