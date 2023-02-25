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Росіяни вдарили по Нікополю і Марганцю: є значні руйнування

25 Лютого 2023 10:07
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дніпро, обстріл

Дев’ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії, внаслідок чого пошкоджено газогони та  лінія електропередач, приватні підприємства, понад 30 будинків, три ліцеї та інші будівлі.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук.

“Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю. Минулося без постраждалих. Є значні руйнування”, – розповів Лисак.

У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин.

У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та  лінія електропередач.

У Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль, рятувальники погасили пожежу.


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