Росіяни вдарили по московській церкві у Костянтинівці: двоє загиблих

Щонайменше дві людини загинули та п’ятеро поранені внаслідок чергових ударів авіабомбами по Костянтинівці, повідомив очільник області Вадим Філашкін.

За його даними, росіяни вбили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років. Пошкоджено дев’ять приватних будинків і церкву Московського патріархату.

На місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика: дитина не постраждала, однак поранені її батько й дідусь; хлопчика евакуйовано до Краматорська.

Реклама

Реклама

Щонайменше 2 людини загинули і 5 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці / Фото Донецька ОВА

Філашкін закликав мешканців виїжджати із прифронтових районів: «Залишатися із дитиною за кілька кілометрів від лінії фронту — це верх безвідповідальності! Не бережете себе — то побережіть хоча б своїх дітей! Вони заслуговують на життя!».