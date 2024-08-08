Росіяни вдарили по лікарні на Нікопольщині, одна людина загинула

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні Нікополя на Дніпропетровщині. Через артобстріл загинув 50-річний чоловік, ще один – поранений.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами Лисака, медики боролися за його життя до останнього. Втім, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджено лікарню, гаражі, авто, лінію електропередач.

Станом на 18:30 відомо про майже 25 атак дронами та з десяток артобстрілів району. Били по Нікополю, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Поранено 74-річного чоловіка. Він лікуватиметься амбулаторно.

“Пошкоджені комунальне і транспортне підприємства, агрофірма, підрозділ ДСНС та службове авто, лікарня, дитячий розважальний центр, п’ятиповерхівка. Побиті гаражі, три легковики і вантажівка. Зачепило лінії електропередач”, – написав Лисак.