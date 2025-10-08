Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: спалахнули пожежі, п’ятеро поранених

У ніч з 7 на 8 жовтня російська армія масовано атакувала Криворізький район, Нікопольщину та Синельниківщину. Поранено п’ятьох людей, пошкоджено десятки будинків, підприємства й об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночі російська армія била по Криворізькому району. Спершу поцілила по Зеленодольській громаді. Потім – масовано атакувала БпЛА Новопільську”, – йдеться в повідомленні.

Виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Під атакою перебували також Нікополь та Марганець. Окупанти били з РСЗВ “Град”, застосовували FPV-дрони та артилерію.

Постраждали троє людей: 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. Всіх госпіталізували.

Виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятка приватних будинків та п’ятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто, газогін.

На Синельниківщині під ударом БпЛА були Межівська і Покровська громади. Сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Його загасили. Частково зруйнований приватний будинок, ще шість – пошкоджені.