Росіяни вдарили КАБами по Хотомлі – одна людина загинула

Близько 16:00 8 червня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Хотімлі Чугуївського району. Внаслідок влучання від поранень загинула людина, інша — ушпиталена.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

За її даними, внаслідок влучання в селі двох КАБів зруйнована будівля школи, пошкоджений магазин та приватні житлові будинки.

“Від отриманих травм одна людина загинула, ще одна місцева мешканка шпиталізована. Внаслідок влучання 2 КАБ зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки”, – повідомили в ХОВА.