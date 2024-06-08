Кримінал

Росіяни вдарили КАБами по Хотомлі – одна людина загинула
8 Червня 2024 19:57
харківська область, хова
Рештки КАБ. Архівне фото / Фото ДСНС

Близько 16:00 8 червня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Хотімлі Чугуївського району. Внаслідок влучання від поранень загинула людина, інша — ушпиталена.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

За її даними, внаслідок влучання в селі двох КАБів зруйнована будівля школи, пошкоджений магазин та приватні житлові будинки.

“Від отриманих травм одна людина загинула, ще одна місцева мешканка шпиталізована. Внаслідок влучання 2 КАБ зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки”, – повідомили в ХОВА.


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