Кримінал

Росіяни вдарили “Іскандером” по Барвінкове – двоє людей загинуло
20 Липня 2024 08:55
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барвінкове, обстріли
Рятувальники гасять пожежу на пшеничному полі. Богодухівський район. 17 липня 2024 / Фото ДСНС

Сьогодні о 03:15 ворог обстріляв с. Барвінкове на Харківщині. Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу «Іскандер» по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.

Він також повідомив про обстріл с. Лісне, який стався о 00:10. Приліт був за межами населенного пункта – в лісовий масив, сталася пожежа.

Вночі також був обстріляний н.п. Олексіївка на Богодухівщині. Внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено 3 складські будівлі.


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