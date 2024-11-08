Політика

Росіяни вдарили дроном по будинку в Києві, де живе посолка Естонії
8 Листопада 2024 15:52
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7 листопада під час атаки дронів на Київ російські війська влучили у багатоповерхівку, де мешкає посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, підкресливши, що безпека всіх людей в Україні залишається під загрозою, поки триває російська агресія.

“Ніхто не в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити своїх людей. Ми не повинні звикати до цього”, – наголосив міністр.

Дипломат на щастя не постраждала.


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