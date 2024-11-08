Росіяни вдарили дроном по будинку в Києві, де живе посолка Естонії

7 листопада під час атаки дронів на Київ російські війська влучили у багатоповерхівку, де мешкає посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, підкресливши, що безпека всіх людей в Україні залишається під загрозою, поки триває російська агресія.

“Ніхто не в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити своїх людей. Ми не повинні звикати до цього”, – наголосив міністр.

Дипломат на щастя не постраждала.