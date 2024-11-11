Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, пошкоджена п’ятиповерхівка

Російські окупаційні війська вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. В результаті атаки пошкоджена п’ятиповерхівка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних Силах попереджали про загрозу балістичного озброєння з Криму, а згодом і про пуск ракети на Кривий Ріг.

Доповнено 11:10 У багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів, повідомив Лисак.

Під завалами можуть знаходитися люди.

На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована.

Доповнено 11:55 7 постраждалих, серед яких двоє дітей.