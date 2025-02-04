Росіяни вдарили балістикою по Ізюму, є загиблі

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру Ізюма Харківської області.

Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, повідомив попередні дані очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули”, – написав Синєгубов.

Також відомо про 20 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичної установи.

Одна людина знаходиться під завалами. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Доповнено. Кількість постраждалих в Ізюмі збільшилась до 24. Серед них – дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан – середній.

Ще троє людей – в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Загиблі в Ізюмі – дві жінки та двоє чоловіків. Цивільні.