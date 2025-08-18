Росіяни вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю

Зранку, 18 серпня, армія РФ атакувала Запоріжжя балістичними ракетами, є поранені.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
“Росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста”, – повідомив Федоров.
Двоє людей отримали поранення. Їм надається медична допомога.
Як повідомляють моніторингові канали, було застосовано 2 балістичні ракети Іскандер-М з Криму.
Доповнено. Кількість постраждалих зросла до шести, двох з них ушпиталили у тяжкому стані.
Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.