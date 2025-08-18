        Кримінал

        Росіяни вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 09:37
        читать на русском →

        Зранку, 18 серпня, армія РФ атакувала Запоріжжя балістичними ракетами, є поранені.

        Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

        Реклама
        Реклама

        “Росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста”, – повідомив Федоров.

        Двоє людей отримали поранення. Їм надається медична допомога.

        Як повідомляють моніторингові канали, було застосовано 2 балістичні ракети Іскандер-М з Криму.

        Росіяни атакували Запоріжжя ракетами / Фото: ДСНС

        Доповнено. Кількість постраждалих зросла до шести, двох з них ушпиталили у тяжкому стані.

        Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини