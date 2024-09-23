Кримінал

Росіяни вдарили авіабомбою по передмістю Харкова
23 Вересня 2024 18:14
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Російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по передмістю Харкова.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар прийшовся по близькому передмістю.

Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що удар завдано по лісосмузі  на околицях Харкова. 

“На цю хвилину без постраждалих. Тип використаної окупантами зброї встановлюється”, – повідомив Синєгубов.

UPD 18:35 Ще один удар зафіксовано на території Харкова біля цвинтаря. Влучання в землю, є загорання трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки. Без постраждалих.


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