Кримінал

Росіяни вдарила по Донеччині ракетами С-300: щонайменше 10 постраждалих, під завалами шукають людей

30 Листопада 2023 07:53
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ракетний удар

Російські терористи вночі 30 листопада атакували ракетами С-300 Покровськ, Новоградівку та Мирноград. Щонайменше 10 постраждалих, під завалами, ймовірно, знаходяться люди.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

“Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Покровську постраждала родина з двома дітьми: 16-річний хлопець та 6-місячне немовля. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Крім цього, один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

“Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає”, – додав міністр.

У Новоградівці окупанти вдарили по багатоповерховому будинку. Поранено 13-річну дитину. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.

Також армія РФ атакувала Мирноград. Росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК С-300. Руйнувань зазнав відділ поліції.


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