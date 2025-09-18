        Суспільство

        Росіяни скинули три авіабомби на Пологівський район Запоріжжя: є поранені

        Галина Шподарева
        18 Вересня 2025 21:42
        Рятувальники Запоріжжя на місці обстрілу / Фото архівне: ДСНС
        Рятувальники Запоріжжя на місці обстрілу / Фото архівне: ДСНС

        Сьогодні, 18 вересня близько 18:00, військові РФ завдали удару по селу Воздвижівка Пологівського району Запорізької області. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Окупанти застосували для удару по Воздвижівці щонайменше три авіаційні бомби.

        Унаслідок атаки зазнали чотири жінки – 88, 63, 50 та 29-ти років.

        “Ворожі авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях”, – написав Федоров.

        На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.


