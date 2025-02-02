Росіяни скинули КАБ на житловий район Херсона

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2 Лютого 2025 19:12
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На цей момент відомо про двох поранених жінок, одна з яких у тяжкому стані / Фото Херсонська ОВА
На цей момент відомо про двох поранених жінок, одна з яких у тяжкому стані / Фото Херсонська ОВА

Сьогодні ввечері окупанти здійснили авіаудар по Херсону. Як повідомили в ДСНС, рятувальники врятували 3 людей, одну жінку дістали з-під завалів

Фахівці ДСНС обстежили приміщення, що опинилися під ударом ворога. Під завалами виявили жінку.

Надзвичайникам знадобилося близько однієї години, щоб дістати постраждалу. Під час рятувальної операції вони постійно говорили з жінкою, щоб та залишалася у свідомості. На щастя, операція порятунку пройшла успішно, постраждалу передали медикам.

Ще двох людей врятували з приміщень, що були зруйновані вибуховою хвилею. Їм також надається медична допомога.


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