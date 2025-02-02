Росіяни скинули КАБ на житловий район Херсона

Сьогодні ввечері окупанти здійснили авіаудар по Херсону. Як повідомили в ДСНС, рятувальники врятували 3 людей, одну жінку дістали з-під завалів

Фахівці ДСНС обстежили приміщення, що опинилися під ударом ворога. Під завалами виявили жінку.

Надзвичайникам знадобилося близько однієї години, щоб дістати постраждалу. Під час рятувальної операції вони постійно говорили з жінкою, щоб та залишалася у свідомості. На щастя, операція порятунку пройшла успішно, постраждалу передали медикам.

Ще двох людей врятували з приміщень, що були зруйновані вибуховою хвилею. Їм також надається медична допомога.