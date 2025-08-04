        Суспільство

        Росіяни штурмували  КПП “Гоптівка” на Харківщині

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 11:56
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        КПП "Гоптівка" / Кадр з відео
        КПП "Гоптівка" / Кадр з відео

        Російські пропагандисти заявили про нібито захоплення КПП “Гоптівка” на Харківщині. Однак місцева влада заперечує це.

        Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, російські війська справді намагалися штурмувати контрольно-пропускний пункт, однак були відбиті українськими захисниками.

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        За його словами, військові 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять окупантів, решта відступили назад у РФ.

        “КПП “Гоптівка” перебуває під повним контролем Сил оборони України. Дякую 58-й бригаді за оборону кордону!” — написав Задоренко.

        Нагадаємо, прикордонне село Гоптівка було окуповане з перших днів повномасштабного вторгнення, але українські сили звільнили його 11 вересня 2022 року в ході Харківського наступу.


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