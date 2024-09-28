Росіяни розстріляли своїх солдат, які вирішили здатися в полон

Рашисти провели механізований штурм позиції Сил оборони та суміжних підрозділів на Курахівському напрямку. Чим він закінчився розповіли у 33 ОМБр.
Під час чергового штурму на курахівському напрямку бійцям 33-ї бригаді а також сусідам по флангах вдалося зупинити колону російської техніки. Пізніше того ж дня група окупантів змогла висадитися у посадку нашої зони відповідальності. Виявилося, що дарма.
“Шляхом бомбезних перемовин російські візитери прийняли правильне рішення – здатися у полон. 7 їх вийшло із посадки. Щойно пілоти почали вихід із окупантами – російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили кількох – у добрі руки нашої бригади дійшли не всі…”, – йдеться у коментарі до відео 33-ї ОМБр.
Рашисти провели механізований штурм на позиції 33 ОМБр та суміжних підрозділів на Курахівському напрямку— IgorGirkin (@GirkinGirkin) September 28, 2024
Штурм було зупинено, а група з 7 орків внаслідок бомбардування дронами прийняла рішення здатись в полон. І коли їх почав вести дрон на позиції Сил оборони, по ним відкрила… pic.twitter.com/j2WvFOjBAz