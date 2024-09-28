Суспільство

Росіяни розстріляли своїх солдат, які вирішили здатися в полон
28 Вересня 2024 21:10
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війна
Семеро окупантів вирішили здатися в полон, але їх розстріляли свої ж / Скріншот відео

Рашисти провели механізований штурм позиції Сил оборони та суміжних підрозділів на Курахівському напрямку. Чим він закінчився розповіли у 33 ОМБр.

Під час чергового штурму на курахівському напрямку бійцям 33-ї бригаді а також сусідам по флангах вдалося зупинити колону російської техніки. Пізніше того ж дня група окупантів змогла висадитися у посадку нашої зони відповідальності. Виявилося, що дарма.

“Шляхом бомбезних перемовин російські візитери прийняли правильне рішення – здатися у полон. 7 їх вийшло із посадки. Щойно пілоти почали вихід із окупантами – російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили кількох – у добрі руки нашої бригади дійшли не всі…”, – йдеться у коментарі до відео 33-ї ОМБр.


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