Росія атакувала Україну 76 безпілотниками: більшість — “шахеди”, зокрема реактивні

У ніч на 16 січня, починаючи з 18:00 15 січня, РФ атакувала Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк. Близько 50 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 53 російські БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на одній локації.