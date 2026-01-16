        Суспільство

        Росія атакувала Україну 76 безпілотниками: більшість — “шахеди”, зокрема реактивні

        Галина Шподарева
        16 Січня 2026 08:40
        читать на русском →
        Збитий "шахед" / Фото: t.me/serhii_flash
        Збитий "шахед" / Фото: t.me/serhii_flash

        У ніч на 16 січня, починаючи з 18:00 15 січня, РФ атакувала Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк. Близько 50 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Реклама
        Реклама

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 53 російські БпЛА.

        Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на одній локації.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини