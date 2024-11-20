Росіяни розстріляли українських полонених на Покровському та Курському напрямках

На Покровському напрямку в Донецькій області російські терористи розстріляли двох українських полонених.

За інформацією Офісу генерального прокурора, це сталося 10 листопада під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка в Покровському районі. Росіяни взяли двох українських військових у полон, змусили їх роздягтися та під дулами автоматів провели через лісопосадку, де їх розстріляли.

Також перевіряється інформація щодо розстрілу ще трьох поранених українських воїнів, яких російські солдати могли вбити на цьому ж місці.

Ці дії російських військових кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин та порушення Женевських конвенцій. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Доповнено. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що направив листи до ООН та МКЧХ у зв’язку з ймовірним розстрілом російськими військовими українських військовополонених у Курській області РФ.

За його словами, із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення у Курській області Росії, де триває операція ЗСУ.