Росіяни розконсервували раритетні гармати

У Мережі з’явились фото, які демонструють, що в боях проти ЗСУ російські окупанти почали використовувати рідкісні радянські гармати М-46 калібру 130 міліметрів.

Гармати М-46, які почала використовувати Росія, виготовлялись від 1946 по 1950 роки. Вони мають нестандартний як для сухопутних військ армії РФ калібр 130 міліметрів.

Про це розповідає Defence Express.

На зберіганні росіяни мали лише 350 гармат цього типу, однак скільки з них розконсервували поки невідомо.

Водночас аналітики вказують на проблему з постачанням снарядів до цієї гармати через нестандартний калібр. Відзначається, що росіяни під ці гармати могли знайти снаряди у власних запасах, водночас не виключається і варіант, що вони могли попросити снаряди до М-46 у Північної Кореї.

“Як стверджує The Military Balance 2023, КНДР в своєму розпорядженні має і ті самі буксирувані М-46, і одразу три типи САУ калібру 130-мм – M-1975, M-1981 та M-1991. Однак, звісно, снаряди до М-46 росіяни могли імпортувати також”, – пишуть аналітики видання.

Заявлена дальність дії М-46 становить до 27 км звичайним уламково-фугасним снарядом та 37 км при використанні активно-реактивних снарядів.

Тож, як йдеться у матеріалі Defence Express, росіяни вирішили розконсервувати свої М-46 одразу з двох мотивів – високий рівень втрат від контрбатарейного вогню ЗСУ, та заявлений показник дальності стрільби цих гармат.