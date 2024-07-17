Росіяни ракетою знищили переправу через Оскіл на Харківщині

У Куп’янській громаді Харківської області росіяни знищили переправу через річку Оскіл. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“Сьогодні вночі ворог учергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення й відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас”, – повідомив він.

За даними Синєгубова, по переправі окупанти вдарили ракетою.

“Ворог показує, що для нього це принципово, оскільки раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими засобами. Сьогодні прилетіла кета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп’янський напрямок залишається для ворога пріоритетним”, – зазначив начальник ОВА.