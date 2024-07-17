Кримінал

Росіяни ракетою знищили переправу через Оскіл на Харківщині
17 Липня 2024 17:09
читать на русском →

У Куп’янській громаді Харківської області росіяни знищили переправу через річку Оскіл. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“Сьогодні вночі ворог учергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення й відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас”, – повідомив він.

За даними Синєгубова, по переправі окупанти вдарили ракетою. 

“Ворог показує, що для нього це принципово, оскільки раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими засобами. Сьогодні прилетіла кета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп’янський напрямок залишається для ворога пріоритетним”, – зазначив начальник ОВА.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 18:32

Єврокомісія погодила виділення Україні траншу бюджетної допомоги у розмірі €4,2 млрд
17 Липня 2024 19:41

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, – міністр оборони Нідерландів
17 Липня 2024 18:15

В “Дії” запрацювало електронне бронювання
17 Липня 2024 16:30

На Херсонщині впровадили особливий режим
17 Липня 2024 15:07

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки