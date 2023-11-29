Суспільство

Росіяни пишуть про ліквідацію в Україні генерала РФ, який торік утік з Ізюма

29 Листопада 2023 08:11
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війна

Російські пропагандистські ресурси пишуть, що в Україні ліквідований заступник командира 14-го армійського корпусу РФ генерал-майора Володимир Завадський. Офіційних підтверджень цьому немає.

Про ліквідацію російського топвійськового повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у вівторок, 28 листопада.

Спочатку він поширив скриншот з відповідними даними, яке опублікували у соцмережах росіяни, наголосивши, що їм потрібне підтвердження. А згодом остаточно написав, що Завадський ліквідований — «успішно демобілізований».

За версією російських ресурсів, генерал напередодні «підірвався на міні».

Завадський з 2021 року командував Таманською дивізією. Під час повномасштабного вторгнення в Україну російський генерал планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. У вересні 2022-го ЗМІ писали, що він втік з Ізюма разом із пораненими росіянами, злякавшись контрнаступу ЗСУ.


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