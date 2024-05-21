Росіяни продовжують наступати на більшості напрямків, – Генштаб

Ворог продовжує наступальні дії на більшості напрямків. Найбільше бойових зіткнень відбувається в Донецькій області, конкретно – на Покровському напрямку.

Від початку доби кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 55, говорится в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 14:00.

На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація тут контрольована. Ворог завдав ракетного удару по місту Харків.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбувалося шість бойових зіткнень. Сили оборони стали на заваді штурмовим діям російських загарбників поблизу населених пунктів Іванівка та Берестове. В районі Синьківки бій триває.

На Лиманському напрямку один штурм росіян відбито в районі Тернів.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили чотири спроби атакувальних дій у районах Білогорівки, Кліщіївки, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку ворог провів наразі дев’ять атак. Напрямки ударів агресора – Часів Яр, Іванівське, а також Кліщіївка та Андріївка. В районах двох останніх населених пунктів тривають три бойові зіткнення.

Найбільша частка боїв і надалі припадає на Покровський напрямок. Від початку доби противник уже 23 рази намагався прорвати тут наші рубежі оборони. Українські воїни відбивали атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєвєрне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське; продовжуються бойові зіткнення в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського. Ситуація складна, але контрольована.

На Курахівському напрямку противник двічі намагався потіснити наших захисників, зокрема на напрямку Георгіївки, а також Красногорівки, де бойове зіткнення триває.

На Времівському напрямку українські воїни відбили п’ять безуспішних спроб окупантів просунутися в районі Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував українських захисників поблизу Кринок, що на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.