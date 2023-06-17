Суспільство

Росіяни посилюють репресії щодо цивільного населення через відмову від російського паспорта

17 Червня 2023 15:51
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росіяни, окуповані території

Місцеве населення на тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації, попри терор збоку окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією отриманою від мережі руху опору на ТОТ півдня та сходу України окупаційні адміністрації та російські окупаційні війська продовжують здійснювати системні заходи тиску на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів.

Так, у Маріуполі мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам, у Мелітополі «материнський капітал» можуть отримати лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство, а у н.п. Мирне мешканцям без російського паспорту роблять примусову дактилоскопію (беруть відбитки пальців і заносять людей у спеціальні бази, як “ненадійних”).

Крім цього, співробітники ФСБ РФ проводять регулярні обшуки приватних помешкань громадян м. Енергодар, які не погоджуються на отримання російських паспортів.

Своєю чергою, окупаційна адміністрація ТОТ АР Крим посилює контроль переміщення населення на територію півострова. За наявними даними, під час перетину «ДАПП Перекоп» від громадян України без паспорта рф вимагають проходження опитування із використанням поліграфа.


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