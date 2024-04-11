Кримінал

Росіяни пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків, – Терехов

11 Квітня 2024 16:42
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електроенергія, обстріли
Будинок у Харкові під час віялових відключень / Фото: Суспільне

У результаті російського обстрілу пошкоджено ТЕЦ, яка живить місто Харків. Окрім удару по ТЕЦ, росіяни також обстріляли трансформаторну підстанцію.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковано ворогом”, – додав мер.

Він зазначив, що Офіс президента, міста та області України надають Харкову генератори та паливо.


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