Росіяни похвалилися розправою над україномовною жінкою з Бердянська, яку відправили “на подвал”

Одіозний російський “воєнкор” похвалився як відправив мешканку тимчасово окупованого Бердянська “на підвал” за фразу українською мовою.

Відео, на якому окупант хвалиться своїм злочином, опублікував журналіст Денис Казанський.

“Воєнкор” Олексій Воєвода заявляє, що “почистив від хохлятського г***а” українські міста Бердянськ і Маріуполь.

Він розповів що на початку окупації Бердянська на місцевій автозаправці одна з працівниць звернулася до нього українською мовою. Дівчина, за його словами, сказала йому: “доброго вечора, прикладайте вашу картку”.

“Я говорю: “А че ты со мной на украинском разговариваешь?” Молчит. Я говорю еще раз: “Что ты со мной на украинском разговариваешь?” — “Я так хочу”. Ну, хочешь, хочешь, ладно. До ближайшего блокпоста… Поехали отдыхать на подвале”, — заявив російський військовий злочинець.