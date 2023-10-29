Росіяни почали використовувати новий ударний дрон

Російські війська почали використовувати нову версію безпілотника-камікадзе “Ланцет”, який здатний автономно ідентифікувати цілі. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Зазначається, що росіяни використовують новий дрон-камікадзе “Изделие-53” з 21 жовтня. Цей безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

“Изделие-53” поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів.

Напередодні, 24 жовтня, ISW повідомляв, що російські війська також нещодавно використали нові безпілотники “Італмас” (також відомі як “Изделие-54”) під час атаки на Київську область.

За даними Інституту, російське командування вважає, що велика кількість ударних БПЛА дозволить силам РФ подолати українську протиповітряну оборону. Хоча корисне навантаження безпілотників “Изделие-53” становить від 3 до 5 кг, а цього не достатньо для значного пошкодження найважливіших військових цілей.