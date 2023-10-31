Кримінал

Росіяни почали вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій

31 Жовтня 2023 08:44
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окупація

Росіяни намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України, які були засуджені ще до утворення так званих «ЛНР» та «ДНР».

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупаційна адміністрація ТОТ Донецької та Луганської областей наказала місцевим колаборантам надати списки в’язнів, які були засуджені згідно з українським законодавством та відбувають покарання з 2014 року або раніше.

У ЦНС зазначили, що ворог вже почав вербувати цих в’язнів до російської армії, маніпулюючи їхніми почуттями образи до правоохоронних органів України.

Водночас у разі відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій.

У ЦНС наголосили, що примус громадян України до служби в армії РФ є порушенням міжнародного права.


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