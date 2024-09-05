Кримінал

Росіяни планують знести ще 21 багатоповерховий будинок у окупованому Маріуполі
5 Вересня 2024 19:30
окупація
Окупанти зносять будинки у Маріуполі / Фото: Маріупольска МВА

Російські окупанти у Маріуполі планують знести ще два десятки багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє Маріупольська міська військова адміністрація.

“Під час блокади Маріуполя російські окупанти зруйнували майже тисячу багатоповерхівок. За попередніми даними вони вже демонтували понад 460 будинків. Зараз продовжують зносити домівки, щоб не залишити жодних доказів власного воєнного злочину”, – йдеться у повідомленні.

За даними МВА, російські окупанти оприлюднили адреси 21 будинку на Лівобережжі, які підлягають знесенню. Вони знаходяться на вулицях Короленка, Гугеля, Шепотинника, перевулків Банний та Короленка.

У адміністрації додали, що найактивніше будинки зносять на Лівому березі Маріуполя, оскільки цей район найбільше постраждав під час блоки міста.

“Замість знесеного житла вони будують нове – більшість для продажу під іпотеку для росіян. Відомо про будівництво близько 50 таких будинків. Це складає всього 10% “відбудови для продажу” від кількості демонтованих ними будинків”, – йдеться у повідомленні.


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