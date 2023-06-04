Росіяни планують налагодити поромну переправу між Кримом і РФ

Кремль виділив 5.7 млрд рублів на забезпечення поромної переправи між тимчасово окупованим Кримом і таманським півостровом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Дані кошти виділені розпорядженням уряду РФ від 27.05.2023 №1098-р з резервного фонду. Асигнування виділене з метою забезпечення безперебійного функціонування щонайменше 6 поромів між портами «Керч» і «Кавказ».

Пороми мають бути спроможні перевозити не лише пасажирів, але й автомобільну і залізничну техніку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на опорах незаконно збудованого мосту через Керченську протоку, що з’єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм, з’явилися тріщини.

«Опори Керченського мосту втомилися. Уже час», – написав телеграм-канал «Кримський вітер».