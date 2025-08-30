Росіяни обстрілюють трасу Херсон – Миколаїв: військові попереджають про небезпеку для цивільних авто

Російські війська кілька днів поспіль атакували цивільний транспорт на трасі М-14 Херсон – Миколаїв, використовуючи FPV-дрони. Про це в коментарі LIGA.net повідомив начальник відділу комунікацій 30 корпусу морської піхоти Олександр Завтонов.

За його словами, 25-26 серпня окупанти випустили по дорозі 20 дронів, з яких 17 було подавлено засобами радіоелектронної боротьби, а три влучили в автомобілі. Завтонов наголосив, що ворог свідомо обирає мішенню цивільний транспорт, що є воєнним злочином і має на меті залякування населення та дестабілізацію руху в тилових районах.

Водночас, з 27 до 30 серпня жоден безпілотник не досяг траси завдяки роботі підрозділів морської піхоти. Однак, як підкреслив Завтонов, це не означає, що дорога стала безпечною, адже противник не відмовився від намірів атакувати транспорт на цій ділянці. Він закликав громадян бути пильними та стежити за офіційними повідомленнями щодо безпекової ситуації.

Окрім цього, українські військові продовжують завдавати ударів по тилових позиціях противника. За останні три дні було знищено 65 одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем, які обстрілювали Херсон і область. За словами Завтонова, ці втрати суттєво знижують можливості окупантів підтримувати свої підрозділи та вести активні дії на фронті.