Харків

Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі

18 Лютого 2023 16:40
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харків, обстріл

Сьогодні пообіді росіяни знов обстріляли Харкіащину. Внаслідок обстрілів загинув цивільний, ще двох поранено.

Під ворожим вогнем перебувають Куп’янський та Чугуївський райони області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти.

Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.

У м. Куп’янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.


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