Суспільство

Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об’єкті спалахнула пожежа

14 Січня 2023 12:43
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миколаїв, запоріжжя

Російські військові вранці 14 січня атакували Запоріжжя та Миколаївщину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ворожих обстрілів на одному з цивільних об’єктів Миколаївщини спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Російські загарбники з 06:09 ранку суботи обстріляли Очаків та Очаківську громаду. Били з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна багатоповерхівки. Окрім того, сталося займання гаража та двох автомобілів.

“Внаслідок влучань реактивних снарядів, на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає”, – зазначив Кім.

Також він додав, що о 06:30 окупанти вдарили по Куцурубській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житловий будинок. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вранці ворог вкотре обстріляв Запоріжжя. Наразі інформація щодо вибухів, які чули містяни, уточнюється.


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