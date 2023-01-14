Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об’єкті спалахнула пожежа

Російські військові вранці 14 січня атакували Запоріжжя та Миколаївщину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ворожих обстрілів на одному з цивільних об’єктів Миколаївщини спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Російські загарбники з 06:09 ранку суботи обстріляли Очаків та Очаківську громаду. Били з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна багатоповерхівки. Окрім того, сталося займання гаража та двох автомобілів.

“Внаслідок влучань реактивних снарядів, на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає”, – зазначив Кім.

Також він додав, що о 06:30 окупанти вдарили по Куцурубській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житловий будинок. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вранці ворог вкотре обстріляв Запоріжжя. Наразі інформація щодо вибухів, які чули містяни, уточнюється.