Кримінал

Росіяни обстріляли з артилерії Дворічну: двоє людей загинули

13 Січня 2023 16:57
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війна, харків

Вдень 13 січня російські окупанти обстріляли Дворічну Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранень.

Окупанти били по приватних будинках, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“️За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували”, — написав він.

Попередньо, окупанти вдарили по Дворічній з РСЗВ “Град”, уточнили у прокуратурі.

Обстріл розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).


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Росіяни обстріляли з артилерії Дворічну: двоє людей загинули
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